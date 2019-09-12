Власти Хайнаня представили туристический потенциал острова в Москве

ХАЙКОУ /Китай/, 12 сентября. /ТАСС/. Презентация "Тропический Хайнань, чарующий остров" представила туристический потенциал региона в Москве.

Как отметил в ходе презентации заместитель секретаря партийного комитета провинции Хайнань Ли Цзюнь, остров является единственным центром международного туризма и потребления, который создается в Китае. "Безвизовый режим для граждан 59 стран и удобная сеть авиамаршрутов делает его одним из наиболее быстро развивающихся курортов в Китае, - цитирует его слова Международное радио Китая. - В первой половине этого года безвизовым режимом воспользовались 447 тыс. иностранных туристов, что на 18,8% больше первой половины прошлого года".

Ли Цзюнь также сообщил, в июле этого года Министерство общественной безопасности и Государственное миграционное управление КНР опубликовали новый перечень послаблений в визовой политике для иностранных граждан, посещающих Хайнань. По этой причине власти острова ожидают значительного увеличения турпотока.

В ходе презентации было объявлено, что в Зоологическом музее МГУ им. М. В. Ломоносова пройдет экспозиция Китайского музея Южно-Китайского моря, на которой будут выставлены уникальные образцы морской фауны региона. Выставка продлится три месяца.

В презентации приняли участие представители посольства Китая в России, властей московского правительства, а также более 100 сотрудников туристических фирм двух стран.

В 2018 году остров посетили более 257 тыс. россиян. В первой половине 2019 года на Хайнане побывали 113,4 тыс. российских туристов, что на 13,5% больше прошлого года. В настоящее время установлено авиасообщение между Хайнанем и 11 городами РФ, из которых каждую неделю на остров осуществляются в общей сложности 18 рейсов.