Проекты по развитию туркластеров Кабардино-Балкарии могут быть включены в ФЦП

БУРГАС /Болгария/, 12 сентября. /ТАСС/. Проекты по развитию туристических кластеров в Черекском ущелье и административном центре Кабардино-Балкарии (КБР) городе Нальчик могут быть включены в федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ" в 2020 году. Строительство туристических комплексов в границах этих проектов может увеличить турпоток в регион на треть, сообщил ТАСС заместитель министра курортов и туризма региона Ахмат Суммаев в кулуарах недели Северного Кавказа в Болгарии.

"В рамках ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма у нас в Ростуризм представлены три проекта, и сейчас они находятся на рассмотрении. Надеемся, что с 2020 года мы будем работать над ними уже практически. Это туристско-рекреационный кластер "Черек", в который входят 12 достаточно уникальных объектов, проект по строительству горнолыжного курорта, в том же в Черекском ущелье. Еще один кластер, с которым мы планируем войти в ФЦП, - это 11 объектов в Атажукинском саду Нальчика, ввод в эксплуатацию этих кластеров может увеличить турпоток в республику на треть, планируется привлечь около 300 тыс. туристов дополнительно (в прошлом году регион посетили 570 тыс. туристов)", - сказал Суммаев.

С инвесторами уже подписаны соглашения, и они готовы вложить в развитие туристического комплекса региона 13,5 млрд рублей, заверил он. "По Атажукинскому саду инвесторы готовы вложить порядка 8 млрд рублей, по Череку - порядка 5,5 млрд рублей, достаточно серьезные для нашей республики инвестиции, что очень серьезно повлияет на увеличение турпотока и на повышение имиджа республики", - отметил собеседник агентства.

По условиям вхождения субъектов России в ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма в РФ, из федерального и регионального бюджетов вкладываются средства на развитие инфраструктуры в соотношении 93% к 7% соответственно. "Инвестор вкладывает деньги в сам объект, а инфраструктуру - газопровод, водопровод, электроэнергию, дороги - подводит государство. Это очень интересная и хорошая программа, которая стимулирует любого нормального инвестора", - сказал он.

О проектах

Туристические кластеры будут между собой связаны, и каждый объект задумывался как составляющее одного целого. "Например, взять Атажукинский сад, где обустройство Термальной чаши и благоустройство поймы реки Нальчик будут взаимосвязаны. Термальная чаша - объект уникален тем, что там будут представлены бальнеологические возможности в виде термальных вод (бром-йодная, азотно-термальная вода), лечение минеральными водами - это достаточно интересный вид услуг", - отметил он.

По его определению, турист сегодня ездит не просто посмотреть на горы, а "должен приехать, увидеть, узнать, пощупать, почувствовать". С этой точки зрения отдыхающим будет интересен Центр национальных культур и традиций народов КБР, который также задумывается в Атажукинском саду, где будут представлены национальные традиции и обычаи народов, проживающих в КБР. "Группа отдыхающих может прийти и увидеть сценическое представление: обряд женитьбы, обряд рождения ребенка, это очень интересные церемониальные обряды, которые до сих пор сохранились у наших народов", - добавил он.

О фестивале

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит с 10 по 16 сентября в Бургасе, Варне и Несебре. В нем принимают участие более 200 человек, свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Цель мероприятия - представить деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией.

Фестиваль организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО по итогам официального визита в марте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Тогда была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Болгарии на 2019-2021 годы.

Фонд "Посети Кавказ" создан в 2013 году, он занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.