Южная Осетия в выходные останется без света

ЦХИНВАЛ, 12 сентября. /ТАСС/. Подача электроэнергии в Южную Осетию 14 и 15 сентября будет ограничена в связи с профилактическими работами на головной линии электропередачи (ЛЭП), по которой из Северной Осетии в Южную поступает электричество, сообщил ТАСС в четверг гендиректор республиканского предприятия "Энергоресурс-Южная Осетия" Алан Габараев.

"В субботу и воскресенье с 9 утра и до 6 вечера подача электроэнергии в республику будет прекращена в связи с плановыми профилактическими работами на участке ЛЭП Северный портал - Дзау", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что параллельно несколько бригад энергетиков Южной Осетии будут выполнять плановые работы на электросетях республики для их подготовки к зимнему периоду. "Специалисты проведут мониторинг электросетей и санитарную обрубку деревьев вдоль линий электропередачи", - уточнил Габараев.

Электроэнергия из России в Южную Осетию поступает по ЛЭП, проходящей по территории Северной Осетии. Население Южной Осетии численностью более 50 тыс. человек периодически остается без электричества из-за профилактических ремонтных работ, а также из-за аварий на ЛЭП, причиной которых становится непогода в горах Северной Осетии.