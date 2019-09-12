В одной из школ Волгоградской области из-за жалоб родителей отменили молебен

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Руководство школы №22 города Волжский Волгоградской области из-за возмущений родителей отменило традиционный молебен к началу учебного года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Волжского.

Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация, что в одной из школ Волжского вместо урока ввели молебен, на который заставляют ходить школьников, кроме детей из мусульманских семей.

"В школе №22 была традиция проводить молебен о начале учебного года. В этом году поступило две жалобы от родителей, поэтому было принято решение молебен не проводить. Посещение молебна всегда было добровольным, на него родители со школьниками всегда приходили по желанию. Никто никого не заставлял", - сказали в пресс-службе, заметив, что мероприятие проводилось не в учебное время.

В храме Волжского, настоятель которого ранее проводил молебен, заявили, что сотрудничество церкви и школы не выходило за рамки закона.

"Молебен проводился на начало года как культурологическое событие, молебен был сокращен. Батюшка говорил напутственные слова об уважении друг к другу, желал школьникам хорошей учебы, призывал к доброте. Это часть духовно-нравственного воспитания детей. Все проводилось с согласия родителей", - сказали в храме.

Традиционный молебен к началу учебного года в школе проводился ежегодно на протяжении нескольких лет.