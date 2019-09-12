Путин назвал общие моральные ценности религий в России залогом устойчивости государства

БОТЛИХ, 12 сентября. /ТАСС/. Общие морально-этические ценности всех религий, представленных в России, являются залогом устойчивости российского государства, считает президент РФ Владимир Путин.

"У нас многоконфессиональная страна, но если посмотреть повнимательнее, в основе всех наших конфессий ценности-то одинаковые. Что касается морально-этической составляющей, они практически все одинаковы", - сказал Путин в Ботлихе на встрече с дагестанскими ополченцами, участвовавшими в боях с террористами в августе-сентябре 1999 года.

Как отметил Путин, "то, что в наших народах сохраняется такое отношение к этим ценностям - это главный залог нашей государственной устойчивости".

Путин также обратил внимание на то, что за последние годы в Дагестане построено 2 тыс. мечетей. "Те, кто сюда приходили с оружием в руках, под знаменем ислама, они бы никогда столько мечетей здесь не построили", - заметил он.

Президент поблагодарил дагестанцев, заверивших его в том, что и они, и уже подросшие их дети "где надо, будут стоять" для защиты родины.

"Спасибо за эти слова, бандиты, когда сюда пришли, делали очень много демагогических заявлений. Но что это были за люди? Я помню, когда приезжал в 1999 году, вы же мне тогда говорили: "Они, когда уходили, обокрали дома, последнее у людей забрали - старенький телевизор, старенький холодильник грузили на грузовики и увозили", - вспомнил Путин.

"Что это за люди? Кто они? Бандиты и есть", - заключил он.