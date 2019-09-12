Суд Киева запретил Православной церкви Украины распоряжаться имуществом УПЦ КП

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева запретил неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) распоряжаться имуществом непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе УПЦ КП.

"Суд запретил ликвидкомиссии Киевской патриархии УПЦ КП, которую создала ПЦУ <...>, любые действия по управлению Киевской патриархией и распоряжением ее имуществом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ КП.

Суд также запретил распоряжаться имуществом УПЦ КП ряду украинских министров. "Суд запретил министерству юстиции Украины, министерству культуры Украины, их структурным подразделениям, органам государственной власти и местного самоуправления, нотариусам проводить любые регистрационные действия, касающиеся Киевской патриархии УПЦ КП и его имущества", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, окружной суд подтвердил незаконность приказа министерства культуры Украины, который отменил действие устава УПЦ КП.

Ранее УПЦ КП отказалась признавать решение о роспуске Киевского патриархата и отказалась от томоса об автокефалии, после чего новая церковная структура - так называемая ПЦУ - отобрала у Филарета Киевскую патриархию. В ответ 2 июля УПЦ КП обратилась в суд с просьбой отменить ликвидацию патриархата. Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление непризнанной УПЦ КП, возглавляемой Филаретом, об обеспечении иска о запрете ее ликвидации.

УПЦ КП в декабре 2018 года вошла в состав ПЦУ, после чего какие-либо решения, изданные от имени Киевского патриархата или его уставных органов, не имеют канонической и юридической силы и не подлежат исполнению.