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Пользователи сообщают о проблемах в работе Facebook Messenger

О сбоях сообщают пользователи в России, Польше, Франции, США, Португалии, Греции и на Филиппинах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в четверг в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 08:41 по времени Восточного побережья США (15:41 мск)", - говорится в сообщении.

О сбоях в работе мессенджера сообщают пользователи в Польше, Франции, США, Португалии, Греции и на Филиппинах. В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве и Новосибирске.

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СШАФилиппиныГрецияПортугалияРоссияФранцияПольша
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