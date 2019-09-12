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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

Зеленский наградил вернувшихся из России моряков президентскими часами

Обращаясь к морякам, глава Украины отметил, что их возвращение на родину было "сверхсложной задачей"
Президент Украины Владимир Зеленский (справа) Официальный сайт президента Украины/CC BY 4.0
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский (справа)
© Официальный сайт президента Украины/CC BY 4.0

КИЕВ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в четверг с вернувшими на Украину в рамках обмена с Россией удерживаемыми лицами моряками и наградил их президентскими часами. Как сообщила пресс-служба главы государства, встреча была организована в неформальной обстановке в парке Мариинского дворца в Киеве.

Обращаясь к морякам, Зеленский отметил, что их возвращение на родину было "сверхсложной задачей". К процессу были привлечены многие органы власти, которые слаженно работали над этим вопросом, отметил он. "Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - добавил глава государства.

В ноябре прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море. На требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие. Корабли и 24 члена их экипажей были задержаны. По факту нарушения государственной границы в РФ против них возбудили уголовное дело.

7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В список были включены и 24 украинских моряка, которых освободили из СИЗО под личные гарантии украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
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