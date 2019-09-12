Петрозаводск получит 1,4 млрд рублей на благоустройство города в год столетия Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии направят 1,4 млрд рублей из республиканского бюджета на подготовку Петрозоводска к празднованию столетия республики, которое отмечается в 2020 году, сообщил журналистам в четверг председатель законодательного собрания региона Элиссан Шандалович.

"Выделено дополнительно финансирование в размере 1,4 млрд рублей городу Петрозаводску для подготовки к столетию республики. <...> Депутаты задавали вопрос об эффективности использования средств, и этот вопрос, безусловно, будет находиться на контроле в законодательном собрании", - сказал Шандалович.

Средства пойдут на финансирование городских гуляний и фестивалей, запланированных в Петрозаводске в год столетия, на благоустройство скверов и парков, а также ремонт набережной Онежского озера, восстановление фасадов домов и фонтанов. В сумму дополнительных ассигнований также включены расходы на создание и установку стелы города воинской славы.

С инициативой внести поправки в бюджет Карелии выступил глава региона Артур Парфенчиков.

Перенос дня празднования

Согласно действующему законодательству, День республики установлен 8 июня: в этот день в 1920 году ВЦИК принял постановление о создании Карельской трудовой коммуны. Однако, как сообщила в четверг пресс-службе правительства республики, принято решение внести изменения в указ главы региона от 2012 года, которые позволят ежегодно назначать дату праздничных торжеств в честь этого события. Так, в 2020 году 8 июня в Петрозаводске официальные лица возложат цветы к памятным местам, а само празднование столетия пройдет 5 сентября.

Как пояснили в пресс-службе, смена даты связана с желанием завершить работы по благоустройству Петрозаводска, а также погодными условиями. "Погода в республике в начале сентября, как правило, благоприятствует проведению массовых мероприятий на воздухе", - отметили в пресс-службе.

Подготовка к юбилею велась несколько лет, для чего правительство страны приняло федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелии на период до 2020 года", действующую с 2015 года. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.