Минстрой предложил субъектам запускать Центры управления регионом по примеру Подмосковья

КРАСНОГОРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил субъектам создавать свои Центры управления регионом (ЦУР) по примеру Московской области. Об этом сказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров в разговоре с журналистами на "Региональном дне Минстроя" в правительстве Московской области.

"[Подмосковье может передать регионам] опыт "Добродела", то есть голосования граждан, [их] участию в городской среде. Московская область делилась с другими субъектами тем, что теперь в режиме онлайн любое пожелание [граждан], замечание по работе городских служб транслируется муниципалитетам, той организации, которая выполняет работу", - отметил Егоров.

По мнению замминистра, власти Московской области могли бы делиться с другими субъектами техническими наработками создания Центра управления регионом, в том числе на безвозмездной основе.

Центр управления регионом был открыт в конце 2018 года в Доме правительства Московской области. Он позволяет аккумулировать информацию от разных ведомств, анализировать ее и принимать оперативные решения.

Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала "Добродел" и системы "Инцидент", горячих линий губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Около 70% проблем решаются в оперативном режиме, остальные 30% представляют собой более ресурсоемкие жалобы или предложения, например, о строительстве объекта или улучшении инфраструктуры. По таким ситуациям с помощью портала "Добродел" проводится голосование.