Вологодские школы и детсады проверят после инцидента с крысами в одной из школ

ВОЛОГДА, 12 сентября. /ТАСС/. Все школы и детские сады в Вологде проверят после инцидента в школе № 8, где две девочки в начальных классах пострадали от укусов грызунов. Об этом в четверг сообщила журналистам начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации города Ольга Бандяк.

Инцидент с грызунами произошел 11 сентября в начальной школе № 8. Информация об этом появилась сначала в социальных сетях, затем в региональных СМИ. На основе этого СУ СК РФ по региону организовало в четверг проверку.

"Меры по дератизации, по дезинфекции проводятся постоянно в школах. Средства выделяются муниципальные на эти цели. В данной школе также проводились мероприятия. Сегодня сделаем запрос в каждую школу и детский сад, чтобы проконтролировать, как исполняются эти мероприятия в связи с возникшей ситуацией", - сказала Бандяк.

Она отметила, что в четверг прошли беседы с классным руководителем - учителем начальных классов, замдиректора, руководителем школы, по ситуации, которая произошла на уроке 11 сентября.

"По словам учителя, урок прошел в спокойном режиме, в конце урока к ней обратились две девочки со следами, похожими на укус. Сегодня источник, что это было, не определен. В настоящее время в школе работают надзорные органы по компетенции, идет опрос родителей. Школа работает в обычном режиме, ребята переведены в другой класс, и обе девочки, которые пострадали, сегодня пришли в школу и занимались", - сказала представитель мэрии.

"Информации о том, что ранее в школе видели каких-то животных, крыс и мышей, у нас нет", - отметила она.

Инцидент в школе

Также специалисты проведут обработку от насекомых и грызунов вологодскую школу № 8, ученики которой пожаловались на укусы крыс.

"Направлена заявка в специализированную организацию для определения возможности нахождения грызунов в помещении школы (специалисты придут уже сегодня), а также заявки на проведение дезинсекции и дератизации. Данные мероприятия будут проведены в эти выходные", - говорится в сообщении.

На укусы крыс пожаловались две ученицы школы. Их отвезли в травмпункт и провели вакцинацию. При этом, по данным пресс-службы, уполномоченный при губернаторе Вологодской области по правам ребенка Ольга Смирнова, посетившая школу, не нашла в классе, где учатся девочки, явных следов грызунов.

Директор школы издал приказ о начале служебного расследования в связи с инцидентом. В школе работают представители полиции и Следственного комитета.