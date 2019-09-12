Прожиточный минимум пенсионера повысили в Ростовской области впервые за четыре года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Прожиточный минимум пенсионера в Ростовской области повышен впервые за четыре года, в 2020 году он составит 8736 рублей против 8488 рублей в этом году, решение об этом принято на 12-м внеочередном заседании Законодательного собрания региона.

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 год устанавливается в размере 8736 рублей, что на 248 рублей (2,9%) выше действующего размера. Законопроект принят в двух чтениях.

"Мы сегодня приняли уровень прожиточного минимума пенсионера, в этом году впервые за последнее время произошло повышение. "То, что оно большое, я сказать не могу, но рост произошел. В этом году расчет [прожиточного минимума] производился по новой методике, утвержденной правительством РФ, чтобы ликвидировать занижение этого уровня по России в целом", - сказал журналистам первый заместитель председателя заксобрания региона Сергей Михалев.

В пресс-службе заксобрания уточнили, что последний раз повышение прожиточного минимума пенсионера проводилось в области в 2016 году.

Михалев также добавил, что в настоящее время в Ростовской области более 138,3 тыс. пенсионеров [14% от общего количества], чья пенсия ниже прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату в сумме 1691 рубль.