Общественный совет Минприроды просит министра разобраться с увольнением глав заповедников

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Общественный совет Минприроды России обратился к главе министерства Дмитрию Кобылкину с просьбой уточнить причину увольнения шести директоров заповедников и национальных парков. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава совета Виктор Орлов.

"Просим министра рассмотреть саму проблему, так как увольнение шести человек - это почти массовое явление, хотя в каждом случае, наверное, различные причины. Но сам факт настораживает членов общественного совета. Мы бы хотели получить разъяснение по причинам увольнения этих людей", - сказал Орлов.

По его словам, речь идет о директоре национального парка "Русская Арктика" Романе Ершове, уволенном в апреле 2016 года, директоре Сочинского национального парка Николае Пеньковском (июнь 2017 года), директоре "Заповедного Прибайкалья" Михаиле Яблокове (июль 2016 года), директоре "Земли леопарда" Татьяне Барановской (май 2018 года), директоре "Заповедников Таймыра" Викторе Матасове (март 2019 года) и Александре Губернаторове, возглавлявшем "Самарскую Луку" до августа 2019 года.

Ранее Минприроды России сообщало, что проводит антикоррупционные проверки в подведомственных заповедниках и национальных парках.