Число поступающих в госуниверситет в Кабардино-Балкарии выросло более чем на 10%

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Количество абитуриентов, поступивших в 2019 году в Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ), по сравнению с прошлым годом выросло более чем на 10%. Об этом сообщил в четверг ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии Залимхан Лихов.

"В этом году в вуз зачислены 5,1 тыс. студентов, что где-то на 10% больше, чем число поступивших в прошлом году", - рассказал собеседник агентства.

В числе принятых студентов также и 600 иностранцев, уточнил он. По словам Лихова, в прошлом году всего было принято 354 иностранных студента из более чем 30 стран. "В этом году уже принято 600 иностранных граждан, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья", - добавил он.

В последние несколько лет, по словам Лихова, больше всего иностранных студентов поступают в КБГУ из Индии, Иордании, Египта и Сирии. В вузе также учатся представители Украины, Абхазии, Армении, Турции, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Палестины, Йемена и ряда других стран.

Кабардино-Балкарский государственный университет занимает место в сотне лучших вузов России. Университет реализует 120 направлений подготовки и специальностей, 280 образовательных программ высшего образования и шесть сетевых образовательных программ, две из которых на английском языке. В системе вуза восемь институтов, четыре колледжа, один факультет.