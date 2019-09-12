Ростехнадзор к 30 сентября завершит проверку станций Фрунзенского радиуса метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Ростехнадзор к 30 сентября завершит проверку новых станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга, сообщил ТАСС в четверг руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Константин Давыдов.

"Срок завершения проверки готовности станций Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга установлен до 30 сентября 2019 года. Проверка началась 3 сентября", - сказал он.

Проверяется готовность систем, обеспечивающих работоспособность станций, безопасность пассажиров и сотрудников метрополитена.

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг посетил три новые станции, после чего сообщил, что их открытие снова переносится, они пока будут работать без пассажиров в тестовом режиме. По его словам, это необходимо для наладки и тестирования всех систем для безопасности граждан.

Как сообщил 5 сентября журналистам глава городского метрополитена Владимир Гарюгин, тестирование всех систем трех новых станций должно занять не более двух недель.

Строительство объектов велось с 2013 года. Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской (пятой) линии Петербургского метрополитена. Участок проходит вдоль улицы Бухарестской во Фрунзенском районе, его пропускная способность составляет 40 пар поездов в час, планируемый объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров в сутки. Совокупная стоимость контракта на выполнение работ составила 33,9 млрд рублей.