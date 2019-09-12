Владимиров: систему поддержки молодежных организаций создадут в 2020 году на Ставрополье

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья в следующем году создадут систему поддержки молодежных организаций. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Введем в будущем году отдельную систему помощи молодежным организациям. Всем, кто хочет работать, мы всем постараемся помочь", - сказал Владимиров.

Глава региона добавил, что на эти цели в следующем году планируется выделить 50 млн рублей. В дальнейшем финансирование будет уточняться.

В частности, планируется оказать поддержку молодежным организациям восточных районов края. "Потому что сегодня там очень не просто развивать свой бизнес, продвигать социальные идеи. Это сама по себе сложная территория, надо ей помогать", - добавил губернатор.