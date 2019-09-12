Севастопольским школьникам и учителям помогут подготовиться к олимпиаде по истории

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Занятия для учителей и школьников 8-11 классов по подготовке ко Всероссийской школьной олимпиаде по истории начнутся в Херсонесском музее 14 сентября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".

"14 сентября в 10:00 в кинолектории на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" состоится открытие нового сезона образовательной программы, которая является продолжением учебно-просветительского проекта фонда "Моя История". В Херсонесском музее начнутся занятия для учителей и учащихся 8-11 классов по подготовке ко Всероссийской школьной олимпиаде по истории", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подготовка будет проходить до декабря 2019 года в рамках образовательной программы "Россия - Моя история".

Данная программа была впервые представлена в сентябре 2018 года. В рамках проекта состоялись занятия и мастер-классы, которые посетили свыше 50 учащихся 8-11 классов и около 30 учителей истории из 26 школ Севастополя. В результате подготовки двое учащихся вышли в заключительный этап Всероссийской школьной олимпиады по истории. Впервые с 2014 года в Севастополе появились одиннадцатиклассники, сдавшие ЕГЭ по истории на сто баллов.