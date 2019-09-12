Ростовские депутаты попросят Госдуму РФ принять единые стандарты для школьного питания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания (парламента) Ростовской области обратятся в Госдуму РФ с предложением выработать единый стандарт для обеспечения школьников горячим питанием, проект обращения принят в четверг на 12-м внеочередном заседании регионального парламента, сообщает корреспондент ТАСС.

Как пояснила на заседании Заксобрания Ростовской области председатель комитета по образованию Светлана Мананкина, обращение связано с тем, что в настоящее время школьники, живущие в разных муниципальных образованиях, обеспечиваются горячим питанием в школах по-разному - в зависимости от финансовых возможностей мунипалитета.

"Наш мониторинг показал, что подходы муниципалитетов к решению этой задачи очень разнятся, и количество категорий, которые поддерживаются [обеспечиваются льготным питанием], в разных муниципалитетах варьируется от одной до восьми. Но самое главное - объем средств, которые муниципалитеты закладывают на решение этой задачи, средняя цифра в день приближается к 30 рублям, и это значительно ниже того, что необходимо? В связи с необходимостью установки единообразия в отношении к обеспечению питанием льготных категорий (школьников) было сформулировано наше обращение в адрес Госдумы РФ", - сказала Мананкина, добавив, что аналогичное обращение планируется принять на заседании Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА) в сентябре.

По словам Мананкиной, в настоящее время, согласно действующим нормативам, расчетная сумма для двухразового питания в школах составляет 136,2 рублей на ребенка в день. "На сегодняшний день только три муниципалитета Ростовской области приближаются к этой расчетной сумме", - добавила она.

В пресс-службе регионального парламента также пояснили, что ранее обращение в Госдуму РФ по вопросу единых стандартов льготного питания в школах депутаты Заксобрания обсудили с коллегами, представляющими Ростовскую область в нижней палате российского парламента.