Порядка 13 тыс. га леса восстановят в Новгородской области в 2019 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Лесовосстановление на площади 13 тыс. га планируется провести в Новгородской области в 2019 году. Арендаторы лесных участков выполнят около 70% от запланированных восстановительных работ, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в четверг.

"Лесовосстановление в 2019 году запланировано на площади 13 тыс. га, в том числе естественное - на площади 2,5 тыс. га. Искусственное, то есть посев и посадка леса, будет проведено на площади 3,5 тыс. га. Арендаторами лесных участков выполняется около 70% от общего объема запланированных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе уточнили, что к сентябрю лесовосстановительные работы в регионе выполнили на площади 5,8 тыс. га. Арендаторы и лесхозы приступили к осенней посадке и дополнению лесных культур. 12 сентября, в рамках всероссийской акции "Живи, лес!" представители крупных лесоперерабатывающих предприятий области высадили дополнительно около 3 тыс. сеянцев сосны на участке в Парфинском районе площадью 1,2 га.

"Площадь лесовосстановления, лесопосадок как минимум равняется, а по некоторым годам превышает ту площадь, которую мы заготавливаем. То есть мы обеспечиваем баланс", - пояснил ТАСС зампред правительства области Тимофей Гусев.

Власти региона в рамках реализации нацпроекта "Экология" планируют увеличить долю восстановления вырубленных и погибших лесов с 82% до 100% к 2024 году. При этом область намерена стимулировать развитие лесоперерабатывающих предприятий.