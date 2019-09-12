В Ингушском госуниверситете провели церемонию гашения марки в честь 25-летия вуза

МАГАС, 12 сентября. /ТАСС/. Церемонию гашения почтовой марки, приуроченную к 25-летию Ингушского государственного университета, провели в главном корпусе вуза в Магасе. Марку выпустили тиражом в 3 тыс. экземпляров, сообщила пресс-служба ИнгГУ.

"Марка, изданная тиражом в 3 тыс. экземпляров, уже поступила в продажу в отделения "Почты России". На почтовой карточке с оригинальной маркой изображен главный корпус ингушского госуниверситета. Я благодарен руководству республики и руководителю федеральной почтовой связи Олегу Духовницкому за оказанную поддержку", - передает пресс-служба слова ректора вуза Арсамака Мартазанова.

Как сообщается, на почтовом штемпеле, изготовленном специально к этой памятной дате, есть надписи "XXV лет Ингушскому государственному университету" и "Почта России", филателистические образцы, погашенные этим штемпелем, станут коллекционной ценностью.

"Гости и организаторы могли отправить карточки прямо с мероприятия, воспользовавшись услугами присутствовавших работников "Почты России". Первые погашенные карточки уже отправлены филателистам с разных уголков России, которые проявили активное желание получить уникальную продукцию в коллекцию", - уточняет пресс-служба.

Ингушский государственный университет образован в 1994 году. В составе университета 10 факультетов, 43 кафедры, Инжиниринговый центр "Разработка модифицированных сорбционных материалов", Институт социальных исследований, Центр повышения и переподготовки кадров, подготовительное отделение, Региональный центр содействия трудоустройству выпускников, Ингушское отделение Российского союза молодых ученых. Университет в 2016 году стал победителем Государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".