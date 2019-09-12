Программу развития паллиативной помощи для Севастополя разработают до конца года

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Севастополь войдет в число регионов России, для которых в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Регион заботы" до конца года планируют разработать программы развития паллиативной помощи, сообщила журналистам идеолог проекта Анна Федермессер.

"Я убеждена, и уверена, что мы об этом договоримся, что Севастополь станет одним из 10 регионов, которые на ближайшие три года мы будем сопровождать с проектом "Регион заботы". Не просто напишем программу, как в других регионах, а будем сопровождать ее развитие и исполнение, я бы очень этого хотела. Неделю-две нужно Севастополю, чтобы всю аналитику и цифры собрать и прислать нам. Нам надо не меньше месяца, чтобы качественно прописать программу, и еще какое-то время на согласование. Я бы рассчитывала, что следующий капитальный приезд будет в ноябре", - сказала Федермессер.

По ее словам, одним из основных направлений работы по программе станет обучение персонала, причем работники служб паллиативной помощи будут ездить в Москву, а также столичные эксперты будут проводить курсы в Севастополе. Приглашенные специалисты также будут работать с пациентами. Например, московский врач уже в ближайшие недели, как планируется, осмотрит всех нуждающихся в паллиативной помощи детей Севастополя и поможет разработать индивидуальные планы лечения.

Однако, отметила эксперт, как и в других регионах, паллиативной помощи в Севастополе сейчас недостаточно: не хватает мобильных бригад, благодаря которым пациенты могут получать помощь на дому, "запаздывает" создание детской паллиативной службы.

Она добавила, что, как и в других регионах, часть коек паллиативной помощи и сестринского ухода занимают не те, для кого они изначально предназначены, а люди, которым просто требуется опека или крыша над головой. "Эти люди тоже должны получать помощь, с помощью государства должны быть социализированы. И поскольку мы называем себя "Регион заботы", мы смотрим шире, чем паллиатив, и основные тенденции уже наметили", - сказала Федермессер.

О проекте

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) по созданию системы паллиативной помощи "Регион заботы" запущен в 2019 году. В пилотном режиме он реализуется в 25 субъектах РФ, Севастополь будет 26-м. Итогом работы должно стать создать эталон региональной программы развития паллиативной помощи, а также индивидуальные программы для каждого пилотного региона. Также в рамках проекта планируется обучение персонала, учреждение премии для врачей, фельдшеров и медсестер, а также для организаций, которые занимаются оказанием паллиативной помощи.