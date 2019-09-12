{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Программу развития паллиативной помощи для Севастополя разработают до конца года

В рамках проекта "Регион заботы" планируется обучение персонала паллиативной помощи

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Севастополь войдет в число регионов России, для которых в рамках проекта Общероссийского народного фронта "Регион заботы" до конца года планируют разработать программы развития паллиативной помощи, сообщила журналистам идеолог проекта Анна Федермессер.

"Я убеждена, и уверена, что мы об этом договоримся, что Севастополь станет одним из 10 регионов, которые на ближайшие три года мы будем сопровождать с проектом "Регион заботы". Не просто напишем программу, как в других регионах, а будем сопровождать ее развитие и исполнение, я бы очень этого хотела. Неделю-две нужно Севастополю, чтобы всю аналитику и цифры собрать и прислать нам. Нам надо не меньше месяца, чтобы качественно прописать программу, и еще какое-то время на согласование. Я бы рассчитывала, что следующий капитальный приезд будет в ноябре", - сказала Федермессер.

По ее словам, одним из основных направлений работы по программе станет обучение персонала, причем работники служб паллиативной помощи будут ездить в Москву, а также столичные эксперты будут проводить курсы в Севастополе. Приглашенные специалисты также будут работать с пациентами. Например, московский врач уже в ближайшие недели, как планируется, осмотрит всех нуждающихся в паллиативной помощи детей Севастополя и поможет разработать индивидуальные планы лечения.

Однако, отметила эксперт, как и в других регионах, паллиативной помощи в Севастополе сейчас недостаточно: не хватает мобильных бригад, благодаря которым пациенты могут получать помощь на дому, "запаздывает" создание детской паллиативной службы.

Она добавила, что, как и в других регионах, часть коек паллиативной помощи и сестринского ухода занимают не те, для кого они изначально предназначены, а люди, которым просто требуется опека или крыша над головой. "Эти люди тоже должны получать помощь, с помощью государства должны быть социализированы. И поскольку мы называем себя "Регион заботы", мы смотрим шире, чем паллиатив, и основные тенденции уже наметили", - сказала Федермессер.

О проекте

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) по созданию системы паллиативной помощи "Регион заботы" запущен в 2019 году. В пилотном режиме он реализуется в 25 субъектах РФ, Севастополь будет 26-м. Итогом работы должно стать создать эталон региональной программы развития паллиативной помощи, а также индивидуальные программы для каждого пилотного региона. Также в рамках проекта планируется обучение персонала, учреждение премии для врачей, фельдшеров и медсестер, а также для организаций, которые занимаются оказанием паллиативной помощи.

Теги
РоссияСевастополь
Шествие из 500 артистов народных хоров пройдет по центру Ярославля во время "Ярфолкфеста"
Они посетят Вечный огонь, Стрелку на Волжской набережной и территорию Спасо-Преображенского монастыря
Читать полностью