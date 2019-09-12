Прожиточный минимум пенсионера в Ингушетии в 2020 году сохранят на уровне 2019 года

МАГАС, 12 сентября. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии в четверг утвердили в первом чтении величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год на уровне текущего года. Размер составит более 8,8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе парламента.

"Законопроектом предлагается установить величину прожиточного минимума пенсионера в Ингушетии на 2020 год в размере 8846 рублей, то есть на уровне 2019 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что депутаты одобрили и приняли законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в первом чтении. Парламентариям предстоит утвердить законопроект во втором и окончательном чтении на ближайшем заседании Народного собрания.

Прожиточный минимум для пенсионеров устанавливается каждый год, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии. Федеральным законом был изменен порядок определения и сроки установления величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ, размер должен определяться не позднее 15 сентября каждого года.