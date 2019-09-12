Беглов: круглосуточная экологическая передвижная служба заработает в Петербурге в 2020 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Круглосуточная экологическая передвижная служба, фиксирующая несанкционированные выбросы вредных веществ, появится в Санкт-Петербурге в январе 2020 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга со ссылкой на врио губернатора города Александра Беглова.

"Жители района пожаловались главе города на резкий специфический запах, который не позволяет вечерами открывать окна. Александр Беглов ответил, что с января 2020 года будет организована круглосуточная экологическая передвижная служба - по городу будут курсировать два микроавтобуса с лабораторией", - сказали в пресс-службе.

В четверг Беглов проинспектировал ход строительства двух общеобразовательных школ и других объектов социальной инфраструктуры в Невском районе. Избранный губернатор подчеркнул, что держит на личном контроле вопрос строительства школ, поликлиник, детских садов и до конца года проверит строительные площадки всех социальных объектов, сдача которых намечена на 2020 год.

"Мы неплохо поработали в этом году. Город получит 11 школ и 44 детских сада, среди них и вновь построенные и капитально отремонтированные. Но этого недостаточно, чтобы ликвидировать дисбаланс. В прошлом году город построил порядка 4 млн кв. м. жилья, а сейчас действуют разрешения на строительство еще 19,5 млн кв. м. При этом новые кварталы порой строились вообще без какой-либо социальной инфраструктуры. Мы уже сейчас начинаем формировать бюджет на следующий год и хотим переломить эту ситуацию в самые короткие сроки", - цитирует Беглова пресс-служба.

Врио губернатора Петербурга также поручил главе Невского района создать на детских площадках квартала СУН-16 специальные зоны для детей с ограниченными возможностями.