Премьера фильма о депортации карачаевцев и балкарцев состоялась в Нальчике

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Приговоренные к забвению" о депортации карачаево-балкарского народа в 1943 и 1944 годах состоялась в пятницу в Нальчике. Дворец Профсоюзов, самый большой кинозал города, с трудом вместил всех желающих вернуться в прошлое своих предков, передает корреспондент ТАСС.

Перед началом показа старейшины, приехавшие в Кабардино-Балкарии (КБР) из Карачаево-Черкесской Республики, прочитали дуа [мусульманская молитва] по жертвам депортации.

Тяжелая судьба каждого героя

В разговоре с журналистами автор идеи и руководитель проекта Марат Дураев, подчеркнул, что самое сложное в создании фильма было слушать тех, кого постигла тяжелая доля спецпереселенца. "Сложно было морально, разговоры с очевидцами, все истории пропускать через себя. Фильм - это история депортации народа от начала до конца, от первого до последнего дня, от депортации до возвращения домой. Главная идея в том, чтобы помнили", - сказал он.

Проект, над которым работали более года, автор идеи задумал семь лет назад. Документы и свидетельства очевидцев отправили создателей фильма в Казахстан и Киргизию, куда были сосланы народы, в Белоруссию, где в годы Великой отечественной войны партизанское движение возглавил карачаевец, Герой Советского Союза Омар Касаев, в Израиль, где с благодарностью вспоминают семью карачаевцев, спасших трех еврейских сестер, которые бежали от немцев. Фильм состоит из таких историй, исторических документов и свидетельств переселенцев, которые рассказали о своих испытаниях.

Дураев отметил, что в фильме участвовали несколько сотен актеров и простых граждан. "Они были задействованы в массовках, реконструкции событий, мы также снимали в музее РЖД в Ростове-на-Дону. Больше всего меня удивило то, что за время работы ни один человек не показал своей озлобленности на кого-нибудь или своей обиды", - отметил он.

История каждого человека

За время показа фильма в зале была напряженная тишина, которая прерывалась всхлипываниями зрителей - плакали многие присутствующие в зале и мужчины, и женщины.

"Как смотреть этот фильм и не плакать! Это история моей семьи, моего народа, моя личная трагедия. Вы знаете, во время переселения погибли моя бабушка и мой дядя по отцовской линии, там умерли девять сестер и братьев моей мамы. Мои родители подростками были высланы в Казахстан, но хочу сказать вам одно, они никогда и никого в этом не обвиняли и вспоминали только самое хорошее: как выжили, как помогали друг другу, как возвращались домой", - поделилась своими эмоциями с ТАСС зрительница Мариям.

"Я прошу нашу молодежь, которая посмотрит фильм, чтобы они друг друга понимали, уважали и чтобы все чувствовали и знали, какая цена у хлеба, какой крепкой дружбой была дружба молодежи, которая была в депортации", - сказал со сцены старейшина, приехавший в КБР из Карачая Абдуллах-Хаджи Урусов.

Свою признательность авторам проекта выразил и зампредседателя Кабардино-Балкарского научного центра РАН Кязим Уянаев. "Создан очень хороший фильм, он заставляет нас задуматься о том, что мы, даже живя в это тревожное время, живем хорошо по сравнению с тем, что пережили участники этих фильма", - сказал он.

О фильме

"Приговоренные к забвению" - первый фильм документального жанра с элементами реконструкции о депортации народов Северного Кавказа. Съемки проходили более восьми месяцев, было отснято более 60 часов материала в Казахстане, Белоруссии, Киргизии и Израиле, а также на территории Карачаево-Черкесии (КЧР), Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Ставрополья и Ростова-на-Дону. Руководителями проекта являются Марат Дураев и Антон Степаненко.

Всего в съемочном процессе были задействованы более 400 человек, в том числе участники реконструкций, очевидцы тех драматических событий. Чтобы соблюсти историческую точность, к съемкам были привлечены ученые-историки из Московского государственного университета им. Ломоносова и других ведущих вузов страны, а также стран зарубежья. Премьерные показы пройдут в Черкесске, Нальчике и Москве, позднее ожидаются показы в Киргизии и Казахстане.