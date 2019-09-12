Скворцова ответит в прямом эфире на вопросы россиян по здравоохранению

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит в пятницу во время прямого эфира на вопросы россиян. Основными темами беседы станут лекарственное обеспечение, первичное звено здравоохранения и оказание медицинской помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Поступило более 5 тыс. вопросов через социальные сети. Основные темы касаются модернизации первичного звена, лекарственного обеспечения, решения кадровых вопросов и медицинского образования, развития профилактической медицины, оказания бесплатной медицинской помощи и другие", - говорится в сообщении.

На прямую связь для общения с министром выйдут представители здравоохранения Ярославской, Самарской, Иркутской, Свердловской и Томской областей. Диалог продлится два часа.

Формат прямой линии практически не используется российскими министрами. Чаще всего им пользуется президент России Владимир Путин. Однако глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и некоторые другие министры в последние годы участвовали в прямых линиях президента, давая комментарии участникам программы по просьбе главы государства.

Во время последнего совещания между главой Минздрава и президентом, 20 августа, темой для обсуждения стала модернизация первичного звена здравоохранения. Тогда Скворцова сообщила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. Путин потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

В частности, президент поручил кабмину к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны. Члены кабинета министров также должны инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена в регионах РФ и создать механизмы контроля за качеством этих программ и за ходом их реализации и исполнения. Документы должны быть готовы и защищены не позднее 1 июля 2020 года.