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Фестиваль Русского географического общества стартует в "Зарядье" 13 сентября

Одним из главных событий церемонии открытия станет торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V Фотоконкурса РГО "Самая красивая страна"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Виртуальное кругосветное путешествие по России смогут совершить посетители IV Фестиваля Русского географического общества (РГО), который стартует 13 сентября в московском парке "Зарядье". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РГО.

"13 сентября в парке "Зарядье" стартует IV Фестиваль Русского географического общества. В 2019 году этот масштабный проект посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов", - говорится в сообщении.

Одним из главных событий церемонии открытия станет торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса "Лучший гид России" и V Фотоконкурса РГО "Самая красивая страна".

Фестиваль РГО проводится раз в два года. В этот раз он пройдет под лозунгом "Открываем Россию заново! Вместе!". Программа и экспозиция фестиваля продуманы таким образом, чтобы посетители смогли совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России. Проект "Россия. Виртуальное путешествие" позволит посетителям "побывать" у водопадов плато Путорана, на Кольском полуострове и на вершинах горных массивов России благодаря ролику по новейшей технологии панорамного видео, создающему эффект присутствия. Также гости фестиваля смогут посетить аттракцион "Батискаф", имитирующий погружение на дно Байкала и Белого моря.

Фестиваль РГО продлится до 22 сентября.

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Россия
Северный Кавказ
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