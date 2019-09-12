В Париже пройдет забастовка работников общественного транспорта

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Служащие Парижского автономного управления транспорта (RATP) проведут в пятницу масштабную забастовку, которая полностью заблокирует движение на большинстве веток столичного метрополитена и серьезно ограничит работу автобусных и трамвайных маршрутов. Об этом сообщается на сайте организации.

Начиная с самого утра, ветки 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12, и 13 столичной "подземки" будут полностью закрыты, на линиях 4, 7 и 8 будет ходить лишь треть от обычного количества поездов, на линии 9 - только четверть. При этом на ограниченно функционирующих ветках будут закрыты некоторые важные станции, в том числе ближайшие к вокзалам, откуда отправляются междугородные поезда. Лишь на ветках 1 и 14 трафик останется практически без изменений.

На пригородных электричках RER линия B, ведущая в аэропорт Руасси - Шарль де Голль, будет работать весь день, но количество поездов сократится вдвое. В южном направлении от Северного вокзала (Гар-дю-Нор) движение будет заметно хуже, лишь каждый пятый состав продолжит перевозить пассажиров. Линия А будет функционировать только в утренние и вечерние "часы пик" (треть поездов), за исключением ответвления Клержи/Пуасси - там будет ходить половина составов в течение всего дня.

До аэропорта Руасси - Шарль де Голль можно будет добраться на автобусе Roissybus, который отходит от Парижской национальной оперы (их количество сократится на треть). Два из трех автобусных маршрутов до аэропорта Орли будут работать в обычном режиме, также никаких изменений не ожидается в работе пригородных электричек RER на линии C в направлении этого аэропорта.

Помимо этого, серьезные затруднения ожидаются на большинстве автобусных маршрутов в городе - количество автобусов сократится на две трети в среднем, - а также на восьми трамвайных ветках. Электрички Национального общества железных дорог Франции (SNCF) продолжат ходить без изменений, поскольку в забастовке участвуют только работники RATP.

Причина забастовки

Все семь профсоюзов, защищающих интересы работников столичного управления транспорта называют в качестве главной причины акции заявления властей о предстоящем упразднении особых пенсионных режимов, которые, по их словам, являются "единственной реальной компенсацией за ограничения в сфере государственных услуг". Организации указывают на тяжелые условия работы машинистов в метро, а также на наличие ночных смен в определенные дни.

В свою очередь, премьер-министр страны Эдуар Филипп в четверг в эфире телеканала TF1 подтвердил намерение правительства установить единую для всей страны пенсионную систему, основанную на принципах начисления баллов, в зависимости от трудового стажа и размера оклада. Он не уточнил конкретные положения будущего законопроекта, пообещав лишь, что он будет вынесен на голосование в парламенте летом 2020 года. По словам Филиппа, власти рассчитывают внедрить новую пенсионную систему с 1 января 2025 года.