{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ураган "Дориан"

Тайгер Вудс и Джастин Тимберлейк пожертвуют $6 млн на восстановление Багам после урагана

Они учредили фонд по сбору средств для помощи пострадавшим

ТАСС, 13 сентября. Гольфист Тайгер Вудс и певец Джастин Тимберлейк намерены пожертвовать $6 млн на восстановление Багамских островов, пострадавших от урагана "Дориан". Об этом они сообщили в четверг на своих официальных страницах в Twitter.

Вудс и Тимберлейк вместе с компанией по развитию гостиничного бизнеса Nexus Luxury Collection, канадским банком Royal Bank of Canada и владельцами багамского курорта Albany учредили фонд One Bahamas Fund по сбору средств для финансовой помощи пострадавшим от урагана.

"Помогите нам превратить эти первые $6 млн в $12 млн и присоединитесь к нашим усилиям по восстановлению и реконструкции Багамских островов", - написал Вудс в Twitter. "Будучи убежденным сторонником филантропии и командной работы, я очень рад сотрудничеству с моими друзьями из Nexus Luxury Collection, RBC и Albany", - сообщил на своей странице Тимберлейк.

Ранее сообщалось, что американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан намерен пожертвовать $1 млн организациям, занимающимся ликвидацией последствий урагана "Дориан" на Багамских островах.

Ураган "Дориан" обрушился на архипелаг 1 сентября. По последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек. 

Теги
БагамыСШАУраган "Дориан"
Эмира Кувейта выписали из больницы
Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах покинул медучреждение после проведения обследования
Читать полностью