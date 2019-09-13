Тайгер Вудс и Джастин Тимберлейк пожертвуют $6 млн на восстановление Багам после урагана

ТАСС, 13 сентября. Гольфист Тайгер Вудс и певец Джастин Тимберлейк намерены пожертвовать $6 млн на восстановление Багамских островов, пострадавших от урагана "Дориан". Об этом они сообщили в четверг на своих официальных страницах в Twitter.
Вудс и Тимберлейк вместе с компанией по развитию гостиничного бизнеса Nexus Luxury Collection, канадским банком Royal Bank of Canada и владельцами багамского курорта Albany учредили фонд One Bahamas Fund по сбору средств для финансовой помощи пострадавшим от урагана.
"Помогите нам превратить эти первые $6 млн в $12 млн и присоединитесь к нашим усилиям по восстановлению и реконструкции Багамских островов", - написал Вудс в Twitter. "Будучи убежденным сторонником филантропии и командной работы, я очень рад сотрудничеству с моими друзьями из Nexus Luxury Collection, RBC и Albany", - сообщил на своей странице Тимберлейк.
As #HurricaneDorian rescue and relief efforts continue, I’m proud to join in the One Bahamas Fund to restore and rebuild. We’re matching dollar for dollar the next $6 million raised. Repost this, spread the word, give if you can. https://t.co/iWxiaMCO7d pic.twitter.com/DtSGNOx5yg— Justin Timberlake (@jtimberlake) September 12, 2019
Ранее сообщалось, что американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан намерен пожертвовать $1 млн организациям, занимающимся ликвидацией последствий урагана "Дориан" на Багамских островах.
Ураган "Дориан" обрушился на архипелаг 1 сентября. По последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек.