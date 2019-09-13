Тайгер Вудс и Джастин Тимберлейк пожертвуют $6 млн на восстановление Багам после урагана

ТАСС, 13 сентября. Гольфист Тайгер Вудс и певец Джастин Тимберлейк намерены пожертвовать $6 млн на восстановление Багамских островов, пострадавших от урагана "Дориан". Об этом они сообщили в четверг на своих официальных страницах в Twitter.

Вудс и Тимберлейк вместе с компанией по развитию гостиничного бизнеса Nexus Luxury Collection, канадским банком Royal Bank of Canada и владельцами багамского курорта Albany учредили фонд One Bahamas Fund по сбору средств для финансовой помощи пострадавшим от урагана.

"Помогите нам превратить эти первые $6 млн в $12 млн и присоединитесь к нашим усилиям по восстановлению и реконструкции Багамских островов", - написал Вудс в Twitter. "Будучи убежденным сторонником филантропии и командной работы, я очень рад сотрудничеству с моими друзьями из Nexus Luxury Collection, RBC и Albany", - сообщил на своей странице Тимберлейк.