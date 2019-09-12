Сноуден назвал условие для возвращения в США

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, мог бы вернуться в США лишь в том случае, если бы мог рассчитывать на объективное рассмотрение его дела. Об этом он заявил в интервью журналистам Национального общественного радио США, опубликованном в четверг.
Как подчеркнул Сноуден, которого американские власти обвиняют в нарушении законов о шпионаже, присяжным в США следовало бы ознакомиться с секретными сведениями, которые он передал журналистам. "Не может быть справедливого процесса относительно разглашения информации, если присяжные не могут оценить, было ли верным шагом предать эти данные огласке", - констатировал он.
Сноуден отметил, что, если он вернется в США лишь для того, чтобы ему вынесли приговор, это даст неверный сигнал другим лицам, которые хотели бы разгласить данные о допущенных властями нарушениях. "Никто не становится разоблачителем потому, что хочет этого, - констатировал он. - Никто не становится разоблачителем, поскольку их ждет счастливая развязка".
Все испугались США, кроме РФ
Бывший сотрудник АНБ выступил с утверждением, что во время его пребывания в РФ разведывательные службы страны предлагали ему сотрудничать, но он отказался. Он отметил, что в противном случае в России "жил бы во дворце" и его можно было увидеть на парадах на Красной площади в Москве.
Сноуден заверил, что ему нечего предложить спецслужбам РФ. "Ситуация такова, что я полностью лишил себя доступа ко всем секретным материалам, которые передал журналистам, прежде, чем покинул Гонгконг, поскольку я не знал, что может произойти дальше", - сказал он.
Сноуден сообщил, что просил о предоставлении убежища власти 27 государств, в том числе Германии и Польши. Как он отметил, во всех этих странах, за исключением России, испугались ответных мер со стороны США. "Это не мой выбор, что я нахожусь здесь, люди забывают об этом", - констатировал он.
Экс-сотрудник АНБ заострил внимание на том, что "постоянно критикует политику российского правительства". Как заявил Сноуден, это является свидетельством того, что он не работает на Москву. Сноуден подчеркнул, что те, кто выступает с утверждениями о его сотрудничестве с РФ, руководствуются "недоверием к России".
О Сноудене
Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.
В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.