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Эмира Кувейта выписали из больницы

Шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах покинул медучреждение после проведения обследования

ТАСС, 13 сентября. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, госпитализированный ранее в США, выписан из больницы. Об этом сообщило в пятницу агентство KUNA.

По его данным, эмир покинул медицинское учреждение в четверг вечером после проведения обследования. Как говорится в сообщении, результаты медицинских тестов "оказались обнадеживающими" и 90-летний глава государства был выписан из больницы.

Эмир Кувейта был госпитализирован в США на прошлой неделе. Из-за этого пришлось отменить его запланированную на 12 сентября встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Как сообщалось в заявлении пресс-службы президента США, стороны намеревались обсудить развитие обстановки в ближневосточном регионе, сотрудничество по вопросам безопасности и борьбу с терроризмом.

Как передавало агентство KUNA, о новой дате встречи двух лидеров будет сообщено позднее.

Теги
КувейтСабах, Сабах аль-Ахмед аль-Джабер, ас-, шейх
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