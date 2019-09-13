В Алеппо восстанавливают рынок, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

АЛЕППО /Сирия/, 13 сентября. /ТАСС/. Архитектурный комплекс одного из старых рынков, внесенный вместе с другими памятниками в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, возрождают в исторической части города Алеппо.

"На первом этапе рабочие меняют коммуникации и заново проводят электричество, затем к работе приступят реставраторы", - сообщил журналистам Абдул-Кадыр Амру - главный инженер компании, занятой в данном проекте.

Работы в районе Фарафра к северо-западу от цитадели начались спустя почти три года после окончания боев за Алеппо, окончившихся победой сирийской армии при поддержке ВКС России. Восстановленный исторический памятник и в наши дни будет работать по прямому назначению.

"Здесь у нас трудятся около 50 человек, есть три единицы техники. Деньги на ремонт прислали из Японии. Для нас это очень важно, поскольку раньше никто, кроме России, нам не помогал", - сказал Абдул-Кадыр Амру. По его словам, сейчас подобного рода работы ведутся на нескольких рынках в старой части Алеппо.

При этом не все торговцы дожидаются окончания работ. Один из них, коренной горожанин Мухаммед Кубляви, решил отремонтировать свой павильон самостоятельно, как только получил целевую субсидию от муниципалитета. "Я здесь с 1973 года: сначала просто сидел на улице и ремонтировал обувь, затем начал делать вещи из кожи и со временем купил это место. Мне выделили 800 тыс. фунтов (около $1,15 тыс.) на восстановление: вот вставил стекла, купил новый шкаф. Как только закончится ремонт на всем рынке, снова открою торговлю", - сказал Мухаммед Кубляви.

Архитектурные памятники Алеппо вместе с исторической застройкой Дамаска, амфитеатром в Босре, развалинами античного города в Пальмире, замком Крак-де-Шевалье и цитаделью Салах ад-Дина внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Освобождение Алеппо

Вооруженное противостояние за контроль над Алеппо, вторым по значению городом Сирии и экономической столицей страны, проходило в 2012-2016 годах. В сентябре 2015 года Россия начала военную операцию против террористов в Сирии, российские Воздушно-космические силы стали наносить удары по террористическим группировкам. В середине ноября 2016 года сирийская армия начала наступление, приведшее к установлению контроля над восточной частью Алеппо. К середине декабря того же года город был полностью занят правительственными войсками.