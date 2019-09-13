Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья запустил страницу Instagram

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края запустил страницу в Instagram, это позволит гражданам более оперативно получать информацию работах по строительству проблемных объектов и задавать интересующие вопросы специалистам. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Официальная страница Фонда поддержки обманутых дольщиков Приморского края появилась в Instagram - @fppk.info. <...> На странице в популярной среди приморцев соцсети сотрудники фонда будут публиковать информацию о решении проблемы обманутых дольщиков в Приморье, о работе Фонда поддержки обманутых дольщиков края, в частности о структуре управления, механизме работы, о ключевых фигурах, которые принимают решения или предпринимают действия для решения задач, о финансировании работ, выборе подрядчика, об этапах и принципах работы оперативной дирекции, а иногда и о сложностях, которые мешают ускорить строительство на том или ином объекте", - говорится в сообщении.

В апреле 2019 года в Приморье был зарегистрирован краевой фонд, главная задача которого заключается в том, чтобы в короткие сроки завершить строительство проблемных объектов на территории края. Создание в крае Фонда помощи обманутым дольщикам является исполнением прямого поручения президента Владимира Путина, который в феврале 2019 года на расширенном заседании президиума Государственного совета по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" поручил регионам изучить лучшие практики в стране и внедрить их на своей территории. В Приморье за основу взяли опыт Татарстана, где с 2007 года благодаря работе фонда удалось ввести в эксплуатацию 116 долгостроев.

В июле заработал официальный сайт фонда, на котором публикуется информация о ходе работ по каждому из объектов, которые либо получили статус проблемного, либо находятся на стадии подачи и рассмотрения заявки Советом фонда для принятия решении о финансировании. Здесь же предусмотрена и форма обратной связи для дольщиков, застройщиков и средств массовой информации.