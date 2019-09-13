Передвижной маммограф впервые обследует жителей островных территорий Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Мобильный маммографический комплекс, приобретенный поликлиникой Владивостока №1 на средства единой федеральной субсидии, впервые отправляется на островные и полуостровные территории Владивостока, чтобы провести обследование их жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Мобильная бригада врачей, сформированная из узких специалистов поликлиники №1 и детской поликлиники №5, отправляется в трехдневную командировку по островным и полуостровным территориям Приморья. Впервые на отдаленные территории прибудет и новый передвижной маммографический комплекс на базе КамАЗа, который имеется с этого года у поликлиники №1. Одними из первых врачи примут жителей села Береговое, находящегося на полуострове Песчаный", - говорится в распространенном сообщении.

Стоимость передвижного маммографа - 21 млн рублей. Средства на его приобретение учреждение получило в рамках единой федеральной субсидии, выделенной Минвостокразвития России Приморскому краю. На острове Русском и полуострове Песчаном он сможет обследовать около 4,5 тыс. жителей.

По словам директора департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко, слова которого приводятся в сообщении, передвижная диагностическая лаборатория будет задействована не только во Владивостоке, но и будет курсировать по тем территориям, где охват диспансеризацией населения остается низким. По его информации, маммографические исследования нацелены на выявление онкологической патологии рака молочной железы, который сегодня стоит на первом месте в структуре женского рака как в России, так и в Приморье.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно более 22,44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах ДФО на период до 2021 года.