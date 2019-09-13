Путин направил приветствие участникам I Всемирного фестиваля боевых искусств

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям I Всемирного фестиваля боевых искусств ТАФИСА, который проходит в Ульяновской области. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Проведение в России столь масштабных, представительных состязаний считаю закономерным, ведь в нашей стране единоборства всегда пользовались большой популярностью, и мы по праву гордимся целой плеядой талантливых спортсменов - триумфаторов и призеров самых престижных соревнований", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что фестиваль станет настоящим праздником спорта и дружбы, позволит присутствующим познакомиться с историей и уникальным наследием национальных школ боевых искусств, а также послужит продвижению ценностей здорового и активного образа жизни, развитию и укреплению международных гуманитарных контактов.

Первый Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА пройдет в Ульяновской области с 13 по 17 сентября. В программе мероприятия запланированы мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия, показательные выступления. Ожидается, что на фестиваль приедут представители единоборств и боевых искусств из 30 стран.