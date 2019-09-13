Патрушев: менее половины скотомогильников с сибирской язвой в ЮФО отвечают требованиям

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал усилить контроль за скотомогильниками с сибирской язвой в Южном федеральном округе и не допустить их подтопления.

"Угрозу возникновения инфекционных заболеваний представляют 247 зарегистрированных в [Южном федеральном] округе сибиреязвенных скотомогильников, из которых только менее половины отвечают ветеринарно-санитарным требованиям. Поэтому надо усилить контроль за их состоянием и принять меры по предотвращению возможного подтопления таких объектов", - сказал Патрушев на выездном совещании в Волгограде в пятницу.