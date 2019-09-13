Песков рекомендовал всем посетить IV фестиваль РГО в парке "Зарядье"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригласил всех желающих посетить в выходные парк "Зарядье", где до 22 сентября будет проходить IV фестиваль Русского географического общества (РГО).

"Сегодня в парке "Зарядье" начинается IV фестиваль РГО, он будет там идти до 22 сентября, - сказал представитель Кремля на брифинге. - В общем рекомендую от всей души на выходные сходить".

Песков напомнил, что фестиваль проходит раз в два года. По его словам, посетителей ждет интересная программа. "Будет награждение победителей всероссийского конкурса "Лучший гид России", фотоконкурса "Самая красивая страна", это уже пятый фотоконкурс, много всего интересного будет, как это традиционно происходит на форумах, на фестивалях РГО. Плюс по всему этому - красота "Зарядья", обязательно рекомендую вам", - добавил он.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что президент РФ Владимир Путин является главой попечительского совета РГО, а он сам возглавляет медиа-совет РГО.