Туристические представительства Санкт-Петербурга откроются в Греции и Мексике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга расширит сеть офисов Visit Petersburg, занимающихся продвижением туристского потенциала города. Новые представительства планируется открыть в Греции и Мексике. Соответствующие соглашения подписаны в рамках туристского форума Saint Petersburg Travel Hub, сообщила в пятницу пресс-служба комитета.

"Городское туристско-информационное бюро договорилось о сотрудничестве с целью налаживания отношений сразу с двумя странами - Грецией и Мексикой. В рамках соглашения в этих странах появятся представительства Санкт-Петербурга. В случае с Грецией известно, что петербургское представительство будет открыто в городе Салоники", - говорится в сообщении.

Сторонами соглашений выступили подведомственное комитету Городское туристско-информационное бюро, Национальный туристический офис России в Мексике и странах Латинской Америки и организация "Русский дом" в Греции. В зарубежных офисах Санкт-Петербурга под брендом Visit Petersburg распространяется информация о городе, его отелях, достопримечательностях и наиболее удобных маршрутах для путешествия. Также благодаря офисам упрощается проведение деловых мероприятий и присутствие петербургских делегаций на конгрессно-выставочных мероприятиях в стране, где располагается представительство.

В настоящее время информационные офисы Visit Petersburg открыты в девяти городах мира - в Тегеране (Иран), Тайбэй (КНР), Римини (Италия), Нью-Дели и Мумбаи (Индия), Лейпице (Германия), Дубае (ОАЭ), Париже (Франция) и Гонконге (Китай). В мае этого года Городское туристско-информационное бюро подписало соглашение об открытии офиса в Токио. Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня этого года, было подписано соглашение об открытии представительства в Анкаре.

На форуме Saint Petersburg Travel Hub, который проходил 11-12 сентября на одной площадке с сессией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, свой туристический потенциал представили в общей сложности 33 региона России. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство по туризму РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга, оператором являлся фонд "Росконгресс".