Ростов-на-Дону и Севилья стали городами-побратимами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Севилья и Ростов-на-Дону подписали меморандум о взаимопонимании, что позволит расширить двустороннее сотрудничество и обмениваться опытом в сферах науки, культуры, образования, туризма и окружающей среды. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации Ростова-на-Дону.

"Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Ростовом-на-Дону и Севильей. <...> На основе этого документа наши города становятся городами-побратимами. Это позволит не только укрепить дружбу между жителями обоих городов, но и внесет значимый вклад в развитие социально-экономических отношений, позволит развить культурные и научные связи, а также наладить сотрудничество в области туризма и охраны окружающей среды", - говорится в сообщении.

Документ подписали председатель Ростовской-на-Дону городской Думы - глава города Зинаида Неярохина и заместитель мэра испанского города Франсиско Хавьер Паес Велес Брахо. "Я уверен, подписание договора станет новым шагом для нашего сотрудничества. По-испански города-побратимы звучит как "сестры" поэтому Севилья станет настоящей сестрой города Ростова-на-Дону", - приводятся в сообщении слова заммэра Севильи.

Как подчеркнула Неярохина, Ростов-на-Дону рассчитывает на обмен опытом с властями Севильи, особенно в сферах туризма, городского хозяйства, благоустройства и торговли.

По данным ростовских властей, меморандум о намерениях сотрудничества между Ростовом-на-Дону и Севильей был подписан в ноябре 2017 года в рамках Первого Глобального Форума местных властей. С 2017-2018 учебного года в одной из гимназий Ростова-на-Дону стартовала учебная программа для двуязычных испанских отделений. Между Министерством образования, культуры и спорта Испании, Министерством общего и профессионального образования Ростовской области и ДГТУ подписан меморандум о сотрудничестве.