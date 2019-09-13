Скульптуру "Ангела-хранителя мира" установили в Гусеве в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Трехметровая скульптура "Ангела-хранителя мира" появилась в пятницу на Центральной площади города Гусева в Калининградской области, сообщил ТАСС пресс-секретарь городской администрации Сергей Каюков.

"Центром скульптурной композиции является изготовленная из бронзы и покрытая сусальным золотом фигура ангела с крыльями, который на поднятых над головой руках несет лавровую ветвь - символ мира", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что скульптура установлена по программе реконструкции центральной части города в рамках всероссийского конкурса "Создание комфортной среды в исторических поселениях и малых городах", первое место в котором занял Гусев. Реализуемый городом проект называется "Русская победа спасла Париж" и посвящен знаменитому Гумбинненскому сражению Первой мировой войны.

20 августа 1914 года близ города Гумбиннен (ныне Гусев) войска Русской императорской армии во встречном бою нанесли сокрушительное поражение германским подразделениям, превосходившим их на 10 тыс. человек. По оценкам историков, эта победа вынудила немецкое командование перебросить значительные силы на восточный фронт, что ослабило германскую группировку перед битвой на Марне и спасло Париж.

Автор скульптуры в Гусеве - народный художник РФ Петр Стронский. Он создал такую же скульптуру во Каннах и согласился сделать копию своей работы для Гусева. "Таким образом мы соединили город на самом западе России с Францией", - заметил Каюков.

Изготовление, монтаж и установка скульптуры обошлась почти в 6 млн рублей, которые были выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Официальная церемония открытия запланирована на декабрь.