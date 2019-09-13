Авторы из России получили Гран-при во всех номинациях "Цветочного джема" в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Награждение победителей третьего открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" прошло в пятницу в Доме Культуры ВДНХ в Москве. Обладателями Гран-при во всех пяти профессиональных номинациях конкурса стали авторы из России.

Главную награду получили Патрисия Гарсиа Алайо из Москвы (в номинации "Большой выставочный cад"), авторский коллектив компании "Дерево парк" из Санкт-Петербурга ("Cредний выставочный сад"), Наталья Шушлебина из Москвы ("Малый выставочный сад"), авторский коллектив компании "Сокотра" из Москвы ("Ландшафтный проект для социальных территорий"), а также Серго Попов, Анна Аникина и Оксана Криста из Краснодара ("Студенческий конкурс проектов").

"Хочу поприветствовать всех, кто принимал участие в конкурсе, высаживал цветы, оценивал сады. В этом году сады простояли все лето, радовали москвичей и гостей столицы, и в процессе своей жизни претерпевали изменения вместе с природой. Особо стоит отметить, что это мероприятие не только для профессионалов, оно для людей - сады не закрыты на отдельных территориях, их видят все, каждый может дать свою оценку", - сказал на церемонии заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Денис Косторной.

Он отметил, что "Ландшафтный проект для социальных территорий" - новая важная номинация, которая появилась в этом году на фестивале. "Сады, созданные в рамках этой номинации - это не просто сады, это проект, который направлен на помощь тем, кто находится в этих учреждениях, эти сады развлекают, позволяют адаптироваться, помочь в реабилитации. Они останутся в учреждениях и продолжат радовать взор посетителей", - добавил Косторной.

Как уточнили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", в частности, ландшафтный дизайнер Патрисия Гарсиа, которая удостоена Гран-при и золотой медали за сад "Выше крыши", создала сад на Арбате. Композиция представляет собой собирательный образ заброшенного здания, в течение лета происходило постепенное "поглощение" этого объекта природой, а в августе в саду обильно зацвели злаковые и цветочные культуры. А ландшафтный архитектор из Москвы Наталья Шушлебина посвятила свой "Неглинка сад" у метро Сухаревская, рекам, когда-то протекавшим по улицам Москвы, а теперь по разным причинам переставшим существовать.

Что касается сада "Новая земля", победившего в номинации "Ландшафтный проект на социальных территориях", то он разместился на территории детской городской больницы им. Сперанского. В нем много кактусов разной величины и экзотических цветов, сад позволяет детям развивать воображение, сенсорное внимание.

О конкурсе "Цветочный джем"

Всего в этом году на участие в конкурсе "Цветочный джем" поступило 260 заявок от ландшафтных дизайнеров из 12 стран мира, включая Италию, Словакию, Грузию, Эфиопию, Францию, Украину, Казахстан. Авторы 42 наиболее интересных, оригинальных и осуществимых проектов из 11 стран вышли в финал.

Ранее пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" сообщила, что около 3 тыс. человек стали победителями утреннего и вечернего этапов любительского конкурса оформления садов, который прошел в Москве на фестивале "Цветочный джем". За первое место участникам вручался сертификат на получение цифрового планшета, за второе место - садовые комплекты и инвентарь, за третье место - садовые аксессуары.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс проходил с 22 августа по 8 сентября, выставочные сады появились в городе с 20 июня. Для их создания использовали 200 тыс. растений.