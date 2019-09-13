Петербургский роддом первым в России получил сертификат качества Росздравнадзора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский "Родильный дом №18" стал первым российским роддомом, который получил сертификат Росздравнадзора, который подтверждает соответствие международным стандартам качества оказания медицинских услуг. Всего в России такой сертификат имеют около 20 медучреждений, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации города.

"Санкт-Петербургский "Родильный дом № 18" стал первым роддомом в России, получившим сертификат "Качество и безопасность медицинской деятельности". Сертификат был вручен в рамках XII Общероссийского научно-практического семинара "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии" в Сочи", - говорится в сообщении. Сертификат выдается Росздравнадзором сроком на три года.

Как пояснили в пресс-службе, документ подтверждает соответствие 11 международным критериям качества оказания медицинских услуг. Среди них - управление персоналом, эпидемиологическая и лекарственная безопасность, контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий и безопасность среды. Также в список критериев входит организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной медицины и соответствие клиническим рекомендациям. Всего в России такой сертификат имеют порядка 20 медицинских учреждений.

Система добровольной сертификации "Качество и безопасность медицинской деятельности" заработала в России в 2016 году. Ее создал Центр мониторинга Росздравнадзора на основе своих практических рекомендаций. Пройти добровольную сертификацию вправе любая медицинская организация. Она позволяет руководителю создать эффективную систему управления качеством и безопасности медицинской деятельности.