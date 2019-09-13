WSJ: в США начали расследования в отношении Национального олимпийского комитета

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Американское министерство юстиции начало расследования в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) США и ряда других организаций страны по подозрению в том, что в них имели место сексуальные домогательства, а также финансовые нарушения. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, речь идет о подозрениях в совершении уголовных преступлений. В этом году подразделения Минюста США, занимающиеся расследованием случаев отмывания средств и эксплуатации несовершеннолетних, направили повестки с вызовом в суд представителям НОК США и ряда других организаций. Сотрудники ведомства также в течение последних нескольких месяцев побеседовали с лицами, которых они считают потенциальными свидетелями. Последним задавали вопросы относительно возможных нарушений в американских федерациях спортивной гимнастики и тхэквондо.

Источники газеты отметили, что следователи проводят проверки, в частности, в связи с тем, что в указанных организациях, предположительно, не приняли достаточных мер для предотвращения "насилия над несовершеннолетними". В числе лиц, которые находятся под подозрением, бывшие руководители указанных двух американских федераций.

Кроме того, Минюст США проводит расследование в отношении некоторых сотрудников ФБР. Представители ведомства, в частности, проверяют, как сотрудники бюро отреагировали, когда получили информацию о домогательствах в отношении спортсменок со стороны бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

Нассар с 1996 по 2015 год работал врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская сборная США по спортивной гимнастике. Он также был физиотерапевтом национальной команды на четырех Олимпийских играх. В январе прошлого года Нассар был приговорен к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет за сексуальное насилие. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

В 2017 году Нассар уже был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. В 2016 году сотрудники правоохранительных органов обнаружили на жестком диске его компьютера большой архив соответствующих материалов.