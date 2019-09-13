Краснодарский депутат отсудил у общественника рубль за клевету

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Первомайский районный суд Краснодара постановил взыскать с общественника Алексея Гайворонского рубль в качестве компенсации морального вреда депутату городской думы Роману Лузинову. Также Гайворонский оштрафован на 50 тыс. рублей за клевету в отношении парламентария, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов суда.

В 2017 году Гайворонский обвинял в социальных сетях и СМИ Лузинова в причастности к хищениям бюджетных средств. Депутат подал иск о защите чести и достоинства, было возбуждено уголовное дело.

"Гайворонского Алексея Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128.1 УК РФ ("Клевета") и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Взыскать с Гайворонского Алексея Борисовича в пользу Лузинова Романа Сергеевича компенсацию морального вреда в размере одного рубля", - говорится в материалах суда.

Также суд обязал Гайворонского опубликовать опровержение признанной несоответствующей информации.

Отмечается, что Гайворонский вину не признал, ссылаясь на то, что он делал предположения о хищении средств, высказывал свое личное мнение и осуждал депутата на правах общественного деятеля.