СМИ: Сноуден в своей новой книге рассказал о работе спецслужб США

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, в своих мемуарах рассказал о том, как американские спецслужбы собирают информацию о пользователях интернета, а также поведал о своей жизни в Москве, где он женился и обосновался в съемной квартире. Об этом сообщили в пятницу журналисты агентства Associated Press и газеты The New York Times, ознакомившиеся с выдержками из книги, которая получила название Permanent Record.

Как отмечается в публикациях, в книге Сноуден рассказывает о своей биографии, а также о том, что побудило его раскрыть журналистам секретные данные американских спецслужб. Отмечается, в частности, что Сноуден с раннего возраста интересовался компьютерами и другой техникой. Будучи ребенком, он разобрал игровую приставку Nintendo, а став подростком, получил несанкционированный доступ к компьютерной сети Лос-Аламосской национальной ядерной лаборатории (штат Нью-Мексико).

Как отмечает Сноуден, за время работы на спецслужбы США он убедился в том, что некоторые их сотрудники имеют обыкновение регулярно читать электронную переписку тех, с кем состоят или состояли в романтических отношениях. По словам Сноудена, он также узнал, что почти все пользователи интернета, попадавшие в поле зрения американских спецслужб, хотя бы один раз заходили на порносайты.

Сноуден подчеркивает, что был шокирован тем, какой объем информации о пользователях интернета собирают американские власти. Он констатирует, что не решался поделиться своими наблюдениями со своей подругой Линдси Миллс, поскольку опасался, что его коллеги могут легко получить информацию о ней. Сноуден рассказывает, что перед тем, как предать информацию спецслужб огласке, он тщательно подготовился: снял все средства с банковского счета, оставил часть денег подруге и полностью стер или зашифровал данные на своих старых компьютерах.

Бывший сотрудник АНБ отмечает, что в настоящее время живет вместе с Линдси, которая стала его женой, в двухкомнатной съемной квартире в Москве. Он носит черные очки, чтобы его не узнали, однако иногда это все равно происходит. Один раз это, в частности, случилось в музее в Москве. Девочка, говорившая на английском с немецким акцентом, попросила сфотографироваться с ним. Он согласился.

Книга Сноудена, как ожидается, выйдет в США и ряде других стран 17 сентября. В России мемуары поступят в продажу в ноябре.

О Сноудене

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.