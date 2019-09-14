Национальный собор "Друзей России" объединил в Болгарии 20 тыс. участников

КАЗАНЛЫК /Болгария/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Около 20 тыс. человек посетили 16-й национальный собор "Друзей России" в районе болгарского города Казанлык. На берегу озера Копринка в субботу собрались делегаты из разных концов страны, многие из которых в разные годы учились или работали в России, а также россияне, постоянно живущие или работающие в Болгарии.

"Вековые связи между болгарским и русским народом выдержали множество политических бурь и вызовов времени. Они имеют свои глубокие исторические, культурные и духовные корни, проходящие через письменность, православие и мечту о свободе. Именно поэтому сегодняшний праздник - это не просто ностальгическая встреча тысяч болгар, связавших свою профессиональную или личную судьбу с Россией. Национальный собор - это повод найти современное измерение этих крепких исторических связей и знак того, что отношения между нашими двумя народами имеют свою солидную перспективу. Здесь не только сохраняют традиции дружбы и сотрудничества, но, прежде всего, строится мост к будущему. Укрепляется не только понимание между Болгарией и Россией, но и связь между поколениями", - написал президент Болгарии Румен Радев в приветствии участникам форума.

От имени Комитета Совета Федерации по международным делам свое обращение в адрес болгарских русофилов прислал Константин Косачев. Он подчеркнул, что главной задачей события является "укрепление культурной и цивилизационной общности стран, исторической памяти о славных датах совместной истории".

"Убежден, что голос русофилов Болгарии с каждым годом громче будет на пространстве Европейского союза", - отметил Косачев.

Свои приветствия прислали также председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и представители других политических и общественных организаций.

За дружбу России и Болгарии

Председатель Национального движения "Русофилы" Николай Малинов в интервью ТАСС подчеркнул, что на протяжении всего периода развития работа его организации была направлена на развитие отношений и сближение с Россией. Нынешний 16-й собор посвящен 140-летию установлению дипломатических отношений между Болгарией и Россией, а лозунг мероприятия, его воззвание - "Европа сильнее вместе с Россией".

"К сожалению, наша 16-летняя скрупулезная работа привела к тем событиям, которые произошли в начале нынешней недели, в день 75-летия освобождения Болгарии от нацизма во Второй мировой войне, когда разразился шпионский скандал. Я, руководитель движения русофилов, вместе с 15 своими соратниками, были обвинен в шпионаже, самое смешное, что мы шпионим в пользу организаций - Российского института стратегических исследований и общественной неправительственной организации "Белый орел". Наша прокуратура, похоже, будет первой в истории прокуратурой, которая постарается доказать шпионаж в пользу неправительственной организации. К слову, на численности нашего собора это событие отразилось положительно, если обычно в событии участвовало около 14-15 тыс. человек, то сейчас их гораздо больше".

Малинов поблагодарил российских политиков и официальных лиц, которые высказались в поддержку болгарских русофилов. "Сейчас очень сложная ситуация, но мы прилагаем максимальные усилия, чтобы отношения между нашими странами развивались позитивно. Мы понимаем, что эта провокация как раз и была направлена на то, чтобы сорвать хорошую динамику двухсторонних отношений. Именно поэтому мы должны проявить и терпение, и мудрость, которые присущи нашим православным народам".

"Кому-то было очень важно испортить образ Болгарии в России, испортить в такой степени, чтобы Россия отреагировала на все происходящее резко, и чтобы совместные экономические проекты, а именно строительство газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии и атомной электростанции "Белене" в итоге оказались провалены", - дополнил Малинов.

Дело русофилов

В понедельник главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что Малинову предъявлено обвинение в шпионаже. Как утверждает прокуратура, лидер движения собирал данные о болгарской внутренней и внешней политике, в частности, в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований. Спецслужбы полагают, что обвиняемый работал против интересов Болгарии и стремился сменить политический вектор развития страны с западного на российский".