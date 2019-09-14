Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким жертв ДТП в Ярославской области

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования семьям погибших в дорожно-транспортном происшествии в Ярославской области, написал в субботу в своем Telegram-канале ВРИО пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси, руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Святейший Патриарх Кирилл скорбит по жертвам этой трагедии и молится об упокоении душ усопших и скорейшем выздоровлении пострадавших", - говорится в сообщении.

По словам Легойды, местная митрополия оказывает помощь всем, кого затронула эта трагедия. "Ярославская митрополия оказывает посильную помощь всем, кого коснулось это горе. Во все больницы, где находятся пострадавшие, направлены священнослужители. Во всех храмах будут отслужены молебны о выздоровлении пострадавших и панихиды об упокоении усопших", - подчеркнул он.

Столкновение пассажирского рейсового автобуса на трассе Ярославль - Иваново с грузовиком произошло утром 14 сентября. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 28. По факту аварии возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".