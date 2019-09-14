Чешские коммунисты призвали власти воспрепятствовать переносу памятника Конева в Праге

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Коммунистическая партия Чехии и Моравии /КПЧМ/ призвала чешские правительство, МИД и министерство обороны воспрепятствовать реализации планов муниципалитета района Праги-6 перенести находящийся на его административной территории памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом говорится в принятом в субботу постановлении ЦК КПЧМ.

"КПЧМ не согласна с решением совета района Праги-6 от 12 сентября текущего года о перемещении памятника маршалу Коневу, - подчеркивается в документе. - Компартия, опираясь на исторические факты [об освобождении Праги от нацистов], требует, чтобы правительство, министерства обороны и иностранных дел предприняли действия по сохранению монумента на площади Интербригады в районе Прага-6".

Перенос памятника маршалу Коневу, как следует из документа, является попыткой переписать историю Второй мировой войны и принизить роль Красной армии при освобождении Праги.

"Для КПЧМ неприемлема позиция министерств обороны и иностранных дел [по памятнику Коневу]. В происходящем [в обществе] споре [о роли маршала в истории] они оказались не способны защитить историческую правду о том, кто Прагу освободил [от нацистов] и внес решающий вклад в освобождение всей Чехословакии", - отмечается в постановлении.

На поддержку компартии в парламенте опирается действующая чешская правительственная коалиция, состоящая из социал-демократической партии и возглавляемого премьером Андреем Бабишом политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"). Если КПЧМ ее отзовет, то кабмин утратит большинство голосов в высшем законодательном органе и, скорее всего, будет противостоять попытке вынесения оппозицией вотума недоверия.

Решение о переносе

Совет района Прага-6 большинством голосов принял в четверг постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал освобождению Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, на которую будет перемещен монумент советскому маршалу.

Свое возмущением решением о переносе памятника выразил в пятницу МИД РФ. Там заявили, что подобный шаг не останется без ответа. "Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки", - заявили в министерстве.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.