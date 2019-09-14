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ДТП с автобусом в Ярославской области

Родственники погибших в ДТП под Ярославлем получат по 1 млн рублей

Пострадавшим выделят по 100 тыс. рублей

ТАСС, 14 сентября. Правительство Ярославской области окажет материальную помощь по 1 млн рублей родственникам погибших в результате имевшего место в субботу столкновения рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе. Соответствующее распоряжение подписано, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.

"Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие - по сто тысяч. Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь", - написал Миронов.

Столкновение с грузовиком пассажирского рейсового автобуса, следовавшего из Ярославля в Гаврилов Ям, произошло на трассе Ярославль - Иваново утром 14 сентября. По данным МВД, погибли семь человек, в том числе оба водителя, пострадали 28. Всего в автобусе находились 36 человек: водитель и 35 пассажиров. В грузовой машине был только водитель.

Теги
РоссияМиронов, Дмитрий ЮрьевичЯрославская областьДТП с автобусом в Ярославской области
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