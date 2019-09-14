Мединский заявил, что пражане поддерживают мнение Земана о памятнике маршалу Коневу

"Президент Чехии Милош Земан, человек высокой культуры, свое резко отрицательное мнение на вывоз памятника маршалу Ивану Коневу уже высказал и оценку дал, большинство граждан Чехии и пражане поддерживают это высокое мнение", - сказал Мединский в городе Коканд в Ферганской долине Узбекистана, где принимает участие в международном фестивале народно-прикладного искусства.

"Памятник маршалу Ивану Коневу, войска которого освободили 90% Чехословакии, изготовлен чешскими скульпторами на деньги, собранные пражанами, в знак благодарности за то, что маршал при освобождении Праги запретил бомбить и обстреливать ее из тяжелой артиллерии, благодаря таким военначальникам, как маршал Конев, сохранились старинные чешские и словацкие города", - отметил он. По его словам, можно сравнить, что сделала британская и американская авиация со старинными германскими городами Дрезден, Франкфурт, Кенигсберг.

"В этой связи усилия современных политиканов районного масштаба в Праге, забывших как их деды и прадеды отдавали жизни в борьбе с нацизмом вызывает просто недоумение", - подчеркнул российский министр.

Совет района Прага-6 большинством голосов принял в четверг постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал освобождению Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, на которую будет перемещен монумент советскому маршалу. Земан в тот же день назвал решение о переносе памятника позорным, поскольку Конев является символом красноармейцев, погибших при освобождении Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов.

Свое возмущением решением о переносе памятника выразил в пятницу МИД РФ. Там заявили, что подобный шаг не останется без ответа. "Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки", - заявили в министерстве.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.