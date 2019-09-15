Пассажиры попавшего в ДТП под Ярославлем автобуса застрахованы в ВСК

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Ответственность владельца автобуса, который столкнулся с грузовиком под Ярославлем, в результате чего погибли восемь человек и пострадали 28, застрахована в ВСК, следует из базы данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Согласно фото с места происшествия, номерной знак автобуса - O796AO76. Согласно базе НССО, транспортное средство с таким номером принадлежит "Ярославскому автотранспортному предприятию", ответственность которого застрахована в ВСК.

По закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата родственникам погибших пассажиров на транспорте составляет 2,025 млн рублей, сумма выплаты пострадавшим до 2 млн рублей зависит от тяжести полученных травм.

Медики оценивают как крайне тяжелое состояние трех из 11 человек, которые попали в Ярославскую клиническую больницу скорой медицинской помощи после ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе под Ярославлем. Состояние одной женщины улучшилось, ее в воскресенье переведут из реанимации в отделение больницы, сообщал ТАСС утром в воскресенье.

Столкновение с грузовиком пассажирского рейсового автобуса, следовавшего из Ярославля в Гаврилов Ям, произошло на трассе Ярославль - Иваново утром 14 сентября. Погибли восемь человек, в том числе оба водителя, пострадали 28. Всего в автобусе находились 36 человек: водитель и 35 пассажиров. В грузовой машине был только водитель.

По предварительной версии, причиной аварии стал выезд грузовика на встречную полосу. МВД возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Также уголовное дело возбудил Следственный комитет по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").